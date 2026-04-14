Arsenal Mikel Arteta con "cero miedo" para el Arsenal vs. Sporting Lisboa de Champions League El técnico de los Gunners aseguró que solo siente fuego en su cuerpo en busca de calificar a las Semifinales.

Video Mikel Arteta no tiene miedo de ser eliminado de la Champions League

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, aseguró que ni él ni sus jugadores tienen miedo de cara a enfrentar al Sporting Lisboa en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League.

El entrenador español respondió con contundencia al preguntarle sobre sus emociones un día antes del duelo crucial que definirá uno de los cuatro clasificados a Semifinales.

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"¡Fuego! Estoy 'on fire'. Eso es todo. Nada más. Estoy soñando mucho. He hecho tanto para estar en esta posición porque sé cómo estaba este club”, sentenció Arteta de cara al partido que se jugará este miércoles en el Emiratos Stadium de Londres.

“He luchado mucho contra cualquier cosa que solo veo belleza, oportunidad. Quiero lograrlo para quienes han estado en este viaje con nosotros. Se lo merecen, ha sido increíble, es lo que me impulsa todo los días", agregó.

¿Mikel Arteta se inspira en Penta Zero Miedo?

Al igual que el luchador mexicano de WWE, Penta Zero Miedo, Mikel Arteta declaró tener “cero miedo” y ve el partido ante Sporting Lisboa como “la oportunidad más grande” en los seis años y medio que ha estado en el banquillo de los Gunners.

"Cero miedo. No tengo miedo. Tenía miedo cuando pensaba: si no lo conseguimos, no sé qué pasará con el club. Ahora no hay miedo, es solo propósito, fuego, dirección y convicción de lo que haremos", comentó Arteta.

Arsenal ha sido derrotado en tres de sus últimos cuatro partidos tras al perder la Final de la EFL Cup ante Manchester City (0-2), ser eliminado en los Cuartos de Final de la FA Cup por el Southampton (2-1) y al caer en casa contra el Bournemouth (1-2).

Arsenal venció 0-1 al Sporting Lisboa en la ida de los Cuartos de Final, por lo que cualquier triunfo o incluso un empate le basta en el choque de vuelta para calificar en Semifinales.

Días después, el domingo 19 de abril, los Gunners enfrentarán al Manchester City en el partido más importante por el título de la Premier League. Arsenal es líder con 70 puntos, mientras que el equipo de Pep Guardiola es segundo con 64 unidades y un partido menos.