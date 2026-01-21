Toluca vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Liga MX Femenil
Sigue la actividad de la Jornada 4 del campeonato femenino del futbol mexicano.
Toluca vs. Tigres es el partido más llamativo del calendario del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX FEMENIL
Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día.
- Pachuca 7-0 Puebla
- Atlético de San Luis 0-2 América
- Tijuana 1-2 Juárez
- Necaxa vs. Pumas
- Santos vs. León
- Chivas vs. Querétaro
- Rayadas vs. Cruz Azul
- Mazatlán vs. Atlas.