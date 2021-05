Tuchel y Thiago Silva se sacan la 'espinita' del PSG en la Final

Luego de que el Chelsea se proclamara campeón de la UEFA Champions League ante el Manchester City en Portugal, Thomas Tuchel , DT de los Blues, reveló que no supo qué hacer tras el gol de Kai Havertz que les dio la 'Orejona'.

"Vaya lucha. Cuando hicimos el 0-1 no sabía ni qué sentir. Es increíble poder compartirlo con todo el mundo, con mis hijas, con mis padres...", dijo el entrenador alemán a 'BT Sport'.

"Momento único, fue difícil pasar por este momento (lesión), pero gracias a dios pudo ser. No, no es revancha (tras haber perdido la Final con PSG), porque el futbol es así, de esta manera, hay que ir para el frente, no sabía cómo iba a llegar esto, pero es un gran momento. Es mi primer año en el Chelsea y qué mejor que coronarlo de esta manera".