Courtois no se confía en la vuelta ante Atalanta: "Todo es posible"

Thibaut Courtois , portero belga del Real Madrid , reconoció tras la victoria de su equipo en casa del Atalanta , correspondiente a la ida de Octavos de Final de la Champions League , que el gol de visitante no garantiza su pase a la siguiente ronda.

"El empate no vale, un 0-0 no vale, fuera de casa siempre hay que intentar meter gol, quizá si es 1-1 o 2-2 pues sabes que a la vuelta puedes encajar uno, pero con un 0-0 no, entonces era importante buscar ese gol, además de que ellos con 70 minutos con 10 había que buscar ese gol y esa victoria.