    Champions League

    Sporting CP vs. Bodo/Glimt: horario y dónde ver los Octavos de Final Vuelta en directo

    El partido se jugará el próximo 17 de marzo en el estadio de Sporting CP, con transmisión por los canales disponibles.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Así puedes ver los juegos de vuelta de Octavos de Final de la Champions League

    Este martes 17 de marzo el Estádio José Alvalade será el escenario del partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League entre Sporting CP y Bodo/Glimt.

    En el encuentro de ida, el equipo noruego logró una victoria contundente por 3-0, lo que coloca al Sporting CP en una situación complicada, ya que necesita revertir este marcador para avanzar a la siguiente fase del torneo.

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    Ambos equipos han tenido un rendimiento variado en sus respectivas ligas, pero el Bodo/Glimt llega con la moral alta tras su victoria en el primer partido, mientras que el Sporting CP buscará aprovechar la localía para intentar dar la vuelta a la eliminatoria.

    Con el resultado de la ida en contra, Sporting CP se enfrenta a un desafío significativo, ya que debe marcar al menos tres goles y mantener su portería a cero para forzar una prórroga.

    Por su parte, Bodo/Glimt intentará defender su ventaja y asegurar su pase a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Este enfrentamiento promete ser crucial para ambos equipos y los aficionados estarán atentos a cómo se desarrolla el partido.

    Si deseas saber cómo y dónde ver este importante encuentro, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER SPORTING CP VS. BODO/GLIMT DE OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Sporting CP recibe al Bodo/Glimt en un encuentro donde ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la siguiente ronda tras un primer partido muy disputado. Con una sólida defensa, el equipo local intentará aprovechar su ventaja en casa para avanzar en la competición.

    • Cuándo es el Sporting CP vs. Bodo/Glimt: el juego es este martes 17 de marzo en el estadio de Sporting CP.
    • A qué hora es el Sporting CP vs. Bodo/Glimt: el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 13:45 tiempo del Este, 12:45 tiempo del Centro y 10:45 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Sporting CP vs. Bodo/Glimt: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

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