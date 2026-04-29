Julián Alvarez Julián Álvarez rescata al Atlético y mantiene viva la semifinal ante Arsenal El argentino apareció cuando peor la pasaba el Atlético y convirtió una ida incómoda ante Arsenal en una serie completamente abierta.

Video Resumen | Atletico de Madrid vs. Arsenal: con penales hay empate en el Metropolitano

Julián Álvarez rescató al Atlético de Madrid en su duelo ante el Arsenal y dejó abierta una semifinal de Champions League que por momentos parecía inclinarse del lado inglés. El delantero argentino apareció en el instante más delicado para firmar el 1-1 y evitar que el equipo de Diego Simeone viajara a Londres con una derrota que habría pesado demasiado en lo anímico y en lo futbolístico.

El delantero argentino evitó que el cuadro colchonero se fuera herido de verdad de la ida ante el cuadro inglés. Cuando el equipo de Diego Simeone parecía condenado a cargar con una desventaja incómoda rumbo a Londres, el delantero argentino apareció para cambiar por completo la lectura de la semifinal: ya no fue una noche de resistencia y daño, sino una serie abierta en la que el cuadro colchonero sigue vivo gracias a la intervención de su hombre más decisivo.

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El tanto del atacante no solo equilibró el marcador en el Metropolitano, también modificó el tono de la eliminatoria. Arsenal había conseguido poner el partido en un terreno favorable y dejó la sensación de control durante varios tramos, pero el Atlético encontró en Julián a su punto de apoyo para no salir golpeado de la ida. Ese detalle cambia el escenario de la vuelta: los rojiblancos siguen en carrera y con margen para competir en Londres.

Más que un empate, el gol de Julián Álvarez le devolvió aire al Atlético de Madrid. En una semifinal tan cerrada, evitar la derrota puede ser tan valioso como una victoria parcial.

Tras la semifinal de ayer, Atlético y Arsenal también dejaron todo abierto