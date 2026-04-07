Alineaciones confirmadas del Sporting Lisboa vs. Arsenal en la Champions League
Los entrenadores no se guardan nada para este partido de ida y mandaron al campo a sus mejores hombres.
Video Sporting Lisboa vs. Arsenal: Alineaciones de Cuartos de Final de Champions League
El Sporting de Lisboa recibe al Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en un partido prometedor. Para este juego ya se han dado a conocer las alineaciones de ambos equipos, quienes presentan a sus mejores jugadores disponibles.
El Sport ing cuenta con sus mejores jugadores incluidos el mediocampista Francisco Trincao y el uruguayo Maxi Araujo. Para este juego solo no contarán con Morten Hjulmand quien suele ser uno de los jugadores recurrentes en el equipo.
El Arsenal formará con un cuadro ofensivo. Si bien tendrá la importante ausencia de Bukayo Saka por lesión, la alineación que presentan esta tarde no desmerece teniendo jugadores importantes como Viktor Gyokeres incluido.
Alineaciones del Sporting Lisboa vs. Arsenal, Cuartos de Final de Champions League
Alineación del Sporting Lisboa
- Silva
- Araujo
- Inacio
- Diomandé
- Fresneda
- Simoes
- Morita
- Goncalves
- Trincao
- Catamo
- Suárez
Alineación del Arsenal
- Raya
- White
- Saliba
- Gabriel
- Calafiori
- Odegaard
- Zubimendi
- Rice
- Madueke
- Gyokeres
- Trossard
Video Arsenal y Sporting, choque con sabor a revancha
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