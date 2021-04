Sin Hazard y con Valverde, la convocatoria del Madrid ante el Liverpool

El técnico francés defendió que la última lesión muscular de Hazard no se debió a un regreso forzado antes de tiempo. "No creo que su última vuelta fuese precipitada porque es la sensación que transmite el jugador y nosotros no arriesgamos nunca con una vuelta si no está bien. Ahora veremos cuando está con nosotros, pero de momento es así", desveló ‘Zizou’.