Rodrygo califica como “raro” el momento actual del Real Madrid

El Real Madrid cayó por marcador de 1-3 en el Santiago Bernabéu ante el Milán en la cuarta fecha de la Champions League y Rodrygo aseguró que fue duro porque no están acostumbrados a este tipo de resultado.

"La verdad que fueron dos semanas muy duras para nosotros, no estamos acostumbrados a perder así, siempre queremos ganar con esta camiseta y estos dos últimos partidos no fue posible, ahora hay que mejorar, no hay mucho que hablar, trabajar y volver con las victorias”.