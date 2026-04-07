Real Madrid vs. Bayern Múnich: Alineaciones del partido de Cuartos de Final de Champions League
Conoce a los 11 titulares de ambos equipos para su juego de ida de la competencia europea.
Video Real Madrid vs. Bayern Múnich: alineaciones para su duelo de Champions League
Real Madrid y Bayern Múnich prácticamente salen con sus mejores jugadores para afrontar el encuentro de ida de los Cuartos de Final de la Champions League.
El equipo merengue presenta varias bajas como su arquero Thibaut Courtois, Mendy o Rodrygo; pese a ello, el once que el entrenador Álvaro Arbeloa presenta cuenta con sus mejores elementos, con una delantera que provoca miedo con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
En el caso del equipo alemán, la buena noticia es que Harry Kane está desde el inicio. El delantero inglés estaba en duda por presentar molestias físicas, pero logró reponerse.
Alineaciones Real Madrid vs. Bayern Múnich, Cuartos de Final de Champions League
Alineación del Real Madrid
- Andriy Lunin
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Federico Valverde
- Thiago
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Kylian Mbappé
- Vinícius Junior
Técnico: Álvaro Arbeloa
Alineación del Bayern Múnich
- Manuel Neuer
- Konrad Laimer
- Dayot Upamecano
- Jonathan Tah
- Josip Stanisic
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlovic
- Michael Olise
- Serge Gnabry
- Luis Díaz
- Harry Kane
Técnico: Vincent Kompany
Video Real Madrid llega golpeado y Bayern Múnich busca aprovechar en el Bernabéu
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