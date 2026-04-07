Real Madrid Real Madrid vs. Bayern Múnich: Alineaciones del partido de Cuartos de Final de Champions League Conoce a los 11 titulares de ambos equipos para su juego de ida de la competencia europea.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Real Madrid vs. Bayern Múnich: alineaciones para su duelo de Champions League

Real Madrid y Bayern Múnich prácticamente salen con sus mejores jugadores para afrontar el encuentro de ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

El equipo merengue presenta varias bajas como su arquero Thibaut Courtois, Mendy o Rodrygo; pese a ello, el once que el entrenador Álvaro Arbeloa presenta cuenta con sus mejores elementos, con una delantera que provoca miedo con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

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En el caso del equipo alemán, la buena noticia es que Harry Kane está desde el inicio. El delantero inglés estaba en duda por presentar molestias físicas, pero logró reponerse.

Alineaciones Real Madrid vs. Bayern Múnich, Cuartos de Final de Champions League

Alineación del Real Madrid

Andriy Lunin

Trent Alexander-Arnold

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Federico Valverde

Thiago

Aurélien Tchouaméni

Arda Güler

Kylian Mbappé

Vinícius Junior

Técnico: Álvaro Arbeloa



Alineación del Bayern Múnich

Manuel Neuer

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Josip Stanisic

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlovic

Michael Olise

Serge Gnabry

Luis Díaz

Harry Kane

Técnico: Vincent Kompany

