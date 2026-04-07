Real Madrid Real Madrid vs. Bayern Múnich: Máximos goleadores y récords del cruce Llamado el Clásico de Europa el duelo entre Merengues y Bávaros será uno de los más esperados de los Cuartos de Final en la UEFA Champions League.

Video Real Madrid vs. Bayern Munich y sus goleadores históricos

Un espectáculo garantizado será el que ofrecerán Real Madrid vs. Bayern Munich cuando se enfrenten en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, un duelo con tanta tradición que se considera el Clásico de Europa.

Sin duda la llave entre Merengues y Bávaros será de las más atractivas de la competencia europea, donde el partido de ida se jugará en el Bernabéu el 7 de abril, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Allianz Arena el 15 del mismo mes.

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Será un duelo con historia, ya que no será la primera vez que estos gigantes de la UEFA se enfrenten tanto en Champions League, como en otras competencias continentales y en las que existe un gran equilibrio en cuanto a victorias por bando.

Aunque en una época al Bayern Munich se le catalogó como la 'Bestia Negra' del Real Madrid, actualmente el conjunto de LaLiga de España ha logrado revertir esa situación y lleva una ventaja de 13 victorias, cuatro empates y 11 derrotas ante los alemanes en competencias europeas.

MÁXIMOS GOLEADORES DEL REAL MADRID VS. BAYERN MUNICH

Si bien por mucho tiempo el cuadro de la Bundesliga mantuvo gran dominio sobre el equipo español, la historia cambió mucho en tiempos recientes, en especial debido a un solo hombre que se encargó de mantener a raya al Bayern con sus goles, Cristiano Ronaldo.

El portugués y sus nueve goles en esta gran rivalidad vino a cambiar la historia y darle la ventaja a los Merengues en cuanto a duelos ganados, convirtiéndose, al mismo tiempo, en el máximo goleador del llamado 'Clásico de Europa'.

Máximos Goleadores Históricos en el Cruce