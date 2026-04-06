Champions League Real Madrid vs. Bayern Munich: Posibles alineaciones del juego de Champions League El conjunto merengue tendrá bajas sensibles para este partido, mientras que los alemanes tienen en duda a su figura.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Real Madrid vs Bayern Munich: Posibles alineaciones en los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid y Bayern Munich se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Champions League e n un juego por demás interesante debido a la historia de los dos clubes y el plantel de figuras con el que cuentan haciendo pensar que el espectáculo podría estar garantizado.

Previo al gran juego de media semana, Real Madrid ya tiene una baja importante confirmada, ya que Courtois tiene una lesión en el muslo y se confirmó su baja por seis semanas, al menos. Mientras que del lado de los alemanes esperan todavía si contarán o no con Harry Kane, su gran figura en el ataque y quien se perdió el último juego por lesión.

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Joshua Kimmich, compañero de Kane, aseguró que el inglés “jugaría incluso en silla de ruedas” el partido. En tanto que Vincent Kompany, técnico del Bayern Munich, se mostró confiado en poder contar con su delantero. “Mi intuición me dice que lo conseguirá”, expresó en conferencia de prensa.

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin

Alexander Arnold

Rüdiger

Huijsen

Carreras

Tchouameni

Camavinga

Bellingham

Güler

Mbappé

Vinicius Jr.

Posible alineación del Bayern Munich:

Neuer

Davis

Kim

Tah

Bischof

Kimmich

Goretzka

Karl

Guerreiro

Díaz

Kane

Real Madrid y Bayern Munich se enfrentarán este próximo martes 7 de abril de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Santiago Bernabeú de la capital española.