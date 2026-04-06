Champions League Real Madrid vs. Bayern Múnich: Historial de enfrentamientos en Champions League El conjunto español y los bávaros tienen un largo historial de enfrentamientos en la Champions League.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Historia pura: Real Madrid y Bayern vuelven a chocar en Champions

Si hay un duelo que huele a historia, grandeza y noches épicas en Europa, ese es el de Real Madrid contra Bayern Múnich, y ahora vuelven a verse las caras cuando se enfrenten en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Los duelos entre estos gigantes del futbol europeo han sido muy parejos a lo largo de la historia del torneo continental donde el conjunto Blanco tiene la balanza a su favor sobre los bávaros.

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Los enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Múnich en la Champions League se han dado proncipalmente en fases finales del torneo y la última ocasión que se vieron las caras fue en las Semifinales de la temporada 2023-2024 donde los Merengues se quedaron con el pase a la Final.

HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE REAL MADRID Y BAYER MÚNICH EN CHAMPIONS LEAGUE

A lo largo de la historias el Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado en 28 ocasiones donde el conjunto blanco lleva la ventaja con 13 victorias por 11 triunfos del cuadro alemán.

En cuanto al tema de goles, la diferencia también es muy cerrada ya que l os Merengues cuentan con 45 goles a favor por 42 de los bávaros.

Enfrentamientos:

Real Madrid 2-1 Bayern Múnich – Semfinales vuelta – 2023-24

Bayern Múnich 2-2 Real Madrid – Semifinales ida – 2023-24

Real Madrid 2-2 Bayern Múnich – Semfinales vuelta – 2017-18

Bayern Múnich 1-2 Real Madrid – Semifinales ida – 2017-18

Real Madrid 4-2 Bayern Múnich – Cuartos vuelta – 2016-17

Bayern Múnich 1-2 Real Madrid – Cuartos ida – 2016-17

Bayern Múnich 0-4 Real Madrid – Semifinales vuelta – 2013-14

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Real Madrid 1-0 Bayern Múnich – Semifinales ida – 2013-14

Real Madrid 2-1 Bayern Múnich – Semfinales vuelta – 2011-12

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid – Semifinales ida – 2011-12

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid – Octavos vuelta – 2006-07

Real Madrid 3-1 Bayern Múnich – Octavos ida – 2006-07

Real Madrid 1-0 Bayern Múnich – Octavos vuelta – 2003-04

Bayern Múnich 1-1 Real Madrid – Octavos ida – 2003-04

Real Madrid 2-0 Bayern Múnich – Cuartos vuelta – 2001-02

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid – Cuartos ida – 2001-02

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid – Semifinales vuelta – 2000-01

Real Madrid 0-1 Bayern Múnich – Semifinales ida – 2000-01

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid – Semifinales vuelta – 1999-00

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Real Madrid 2-0 Bayern Múnich – Semifinales ida – 1999-00

Bayern Múnich 4-1 Real Madrid – Fase de grupos 1999-00

Real Madrid 2-4 Bayern Múnich – Fase de grupos 1999-00

Real Madrid 2-0 Bayern Múnich – Cuartos vuelta – 1987-88

Bayern Múnich 3-2 Real Madrid – Cuartos ida – 1987-88

Real Madrid 1-0 Bayern Múnich – Semifinales vuelta – 1986-87

Bayern Múnich 4-1 Real Madrid – Semifinales ida – 1986-87

Bayern Múnich 2-0 Real Madrid – Semifinales vuelta – 1975-76