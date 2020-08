DUDA EDEN HAZARD

AUSENCIA DE SERGIO RAMOS

La otra “mala” noticia es que de seis eliminatorias donde Ramos no estuvo presente, en tres fue eliminado el Real Madrid y solo en un partido no sufrió y fue la ida ante Schalke en 2015 al ganar 2-0 en Alemania.

LA BURBUJA Y EL VIAJE A MANCHESTER

El Real Madrid viajará el jueves a primera hora, las 4 AM del ET y reconocerá el Etihad Stadium a las 2 PM del ET con muy poco personal. Zidane y otro jugador darán conferencia de prensa virtual y volverá al hotel The Lowry.