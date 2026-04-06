Paris Saint-Germain PSG vs. Liverpool: Los números del Paris Saint-Germain como local en la Champions League El equipo de Luis Enrique le ha anotado 11 goles a clubes de la Premier League en el Parque de los Príncipes.

Video PSG vs. Liverpool: la brutal racha del Paris Saint-Germain en casa en Champions League

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha convertido el Parque de los Príncipes en una fortaleza en la actual temporada de la Champions League.

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El equipo parisino solo ha perdido uno de los seis partidos que ha disputado como local, fue ante el Bayern Múnich por 1-2 en el juego que se celebró el 4 de noviembre del 2025.

En el resto de los encuentros, el PSG registró tres victorias y dos empates con un saldo de 17 goles a favor y solo ocho en contra.

Por si no fuera poco, dos de sus triunfos en el Parque de los Príncipes fueron ante clubes ingleses, y ambos les clavó cinco goles: al Tottenham lo venció 5-3 en la Fase de Liga, y al Chelsea lo derrotó 5-2 en la ida de los Octavos de Final.

En total, han sido 11 goles del PSG ante equipos de la Premier League por el empate de 1-1 frente al Newcastle en la Fase de Liga.

Por su parte, Liverpool registra tres victorias de los cinco partidos que ha disputado como visitante en la presente edición de la UEFA Champions League.

Partidos del PSG como local en la UEFA Champions League 2025-26