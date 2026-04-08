Alineaciones confirmadas del PSG vs. Liverpool en la Champions League
El equipo dirigido por Luis Enrique parte como ligero favorito por jugar en casa, en tanto que los Reds llegan con la mayoría de titulares, salvo su portero.
El París Saint-Germain (PSG) recibe al Liverpool en partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Champions League en un partido que despierta grandes expectativas por el nivel que puedan ofrecer ambos equipos sobre el campo debido a las figuras que tienen.
El PSG de Luis Enrique presenta su mejor once con Dembelé y Doué incluidos en el ataque. Así como futbolistas como Hakimi, Pacho o Marquinhos en la defensa. Sin olvidar su mediocampo equilibrado.
En tanto que Liverpool llega a este juego con sus mejores jugadores, salvo la ausencia ya conocida de su portero Alisson, quien tiene una lesión y en su lugar aparece Mamardashvili que tiene la suficiente experiencia para ser considerado titular en cualquier equipo, por lo que no sería un punto débil para los Reds.
Alineaciones del PSG vs. Liverpool, Cuartos de Final de Champions League
PSG
- Safonov
- Hakimi
- Marquinhos
- Pacho
- Nuno Mendes
- Zaïre-Emery
- Vitinha
- Neves
- Doué
- Dembelé
- Kvaratskhelia
Liverpool
- Mamardashvili
- Kerkez
- Van Dijk
- Konaté
- Gomez
- Mac Allister
- Gravenberch
- Wirtz
- Szoboszlai
- Frimpong
- Ekitiké