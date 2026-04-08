Liverpool Alineaciones confirmadas del PSG vs. Liverpool en la Champions League El equipo dirigido por Luis Enrique parte como ligero favorito por jugar en casa, en tanto que los Reds llegan con la mayoría de titulares, salvo su portero.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video PSG vs. Liverpool: Alineaciones de la Champions League

El París Saint-Germain (PSG) recibe al Liverpool en partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Champions League en un partido que despierta grandes expectativas por el nivel que puedan ofrecer ambos equipos sobre el campo debido a las figuras que tienen.

El PSG de Luis Enrique presenta su mejor once con Dembelé y Doué incluidos en el ataque. Así como futbolistas como Hakimi, Pacho o Marquinhos en la defensa. Sin olvidar su mediocampo equilibrado.

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En tanto que Liverpool llega a este juego con sus mejores jugadores, salvo la ausencia ya conocida de su portero Alisson, quien tiene una lesión y en su lugar aparece Mamardashvili que tiene la suficiente experiencia para ser considerado titular en cualquier equipo, por lo que no sería un punto débil para los Reds.

Alineaciones del PSG vs. Liverpool, Cuartos de Final de Champions League

PSG

Safonov

Hakimi

Marquinhos

Pacho

Nuno Mendes

Zaïre-Emery

Vitinha

Neves

Doué

Dembelé

Kvaratskhelia

Liverpool

Mamardashvili

Kerkez

Van Dijk

Konaté

Gomez

Mac Allister

Gravenberch

Wirtz

Szoboszlai

Frimpong

Ekitiké