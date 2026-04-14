Gavi ¿Era para expulsión? El codazo de Gavi que encendió la polémica Gavi protagonizó una jugada polémica ante Atlético de Madrid al golpear a Ruggeri en el rostro y dejarlo sangrando mientras Eric García sí fue expulsado tras falta sobre Sorloth.

Video ¡Sangre! Ruggeri recibe codazo de Gavi y termina ensagrentado

Gavi protagonizó una de las acciones más polémicas del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, luego de impactar con un codazo el rostro de Ruggeri en una jugada que desató reclamos inmediatos dentro y fuera de la cancha.

La acción dejó al jugador rojiblanco tendido y envuelto en sangre, una imagen que elevó la temperatura del encuentro y encendió la discusión arbitral. Fue la segunda situacion similar pues en el primer teimpo Fermín también tuvo un sangrado impresionante.

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La controversia no tardó en crecer, pues la repetición dejó la sensación de que el mediocampista blaugrana pudo ver la tarjeta roja por la manera en que extendió el brazo y contactó directamente el rostro de su rival.

Sin embargo, el silbante ni siquiera acudió al VAR para revisar la jugada, decisión que terminó por alimentar la molestia del Atlético y la percepción de que el Barcelona pudo quedarse con un hombre menos.

Mientras Ruggeri era atendido tras el sangrado, la incredulidad se apoderó de los futbolistas colchoneros, que no entendían cómo una acción de ese calibre quedó sin revisión más profunda.

Eric García sí se fue expulsado tras falta sobre Sorloth

La vara arbitral volvió a quedar bajo la lupa poco después, cuando Eric García derribó a Sorloth en una acción en la que el delantero se enfilaba solo hacia el área.