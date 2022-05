Pep Guardiola y la eliminación ante Real Madrid: "Es un golpe duro"

"La primera parte no hemos tenido juego, cuando mejor teníamos el juego, sobre todo al final pues no hicieron el 2-0 y no teníamos ni que perder el tiempo porque teníamos el juego controlado, han puesto mucha gente arriba con Militao, Asensio, Vinícius, Rodrygo, han puesto el balón en el área y encontraron los goles".