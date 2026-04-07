Obed Vargas Obed Vargas podría debutar en Champions League ante Barcelona El mexicano entró en la convocatoria de Diego Simeone para jugar la ida de los Cuartos de Final.

Video ¿Debuta en Champions? Obed Vargas, convocado para el Barcelona vs. Atlético

El mexicano Obed Vargas entró en la lista de convocados del Atlético de Madrid para enfrentar al Barcelona este miércoles 8 de abril en la ida de Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Obed Vargas podría debutar en Champions League días después de que fuera titular y disputara los 90 minutos del duelo ante Barcelona en LaLiga, en el cual dejó buenas sensaciones pese a que los Colchoneros perdieron en casa por 1-2.

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El mexicano ya ha sido convocado a cuatro juegos de Champions League, pero se ha quedado en la banca en los Playoffs contra Brujas y en Octavos de Final frente al Tottenham.

Obed Vargas ha disputado cinco partidos desde que aterrizó en el Atlético de Madrid en febrero, cuatro de LaLiga y uno de Copa del Rey.

Las bajas del Atlético de Madrid vs. Barcelona en Champions League

Diego Simeone no podrá contar con cuatro jugadores por lesión: el portero Jan Oblak, el defensa José María Giménez y los mediocampistas Johnny Cardoso y Pablo Barrios.

El ‘Cholo’ Simeone convocó a 22 jugadores para la ida de los Cuartos de Final entre los que destacan Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Giuliano Simeone.

El duelo de ida se jugará este miércoles en el Spotify Camp Nou, mientras que la vuelta se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano.