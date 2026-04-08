    Atlético de Madrid

    Obed Vargas contempló el mítico Campo Nou previo al Barcelona vs. Atlético de Madrid

    El mediocampista mexicano se mostró maravillado por el mítico estadio antes del importante partido de su equipo en la Champions League.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Obed Vargas admira el Camp Nou en su primera visita antes del duelo ante Barcelona

    El mediocampista mexicano Obed Vargas fue convocado por Diego Simeone para el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por la Champions League y previo al encuentro se le pudo ver admirando el Camp Nou, mítico inmueble que es considerado como uno de los más significativos en el futbol a nivel mundial.

    En un video captado por TUDN se pudo observar el momento en el que Obed contempla el estadio. Por un momento se quita las sandalias para sentir el césped, mientras conversa con uno de sus compañeros. Muy cerca de él se ve también al presidente de los colchoneros Enrique Cerezo, todo en un ambiente muy relajado antes del juego.

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    ¿CUÁNTOS PARTIDOS HA DISPUTADO OBED VARGAS CON ATLÉTICO DE MADRID?

    Obed Vargas sigue en busca de ganarse su lugar en el Atlético de Madrid. De momento apenas ha disputado cinco partidos, cuatro de ellos en la Liga y uno en la Copa del Rey.

    Todavía no ha debutado en Champions League, aunque sí ha entrado en las convocatorias de Diego Simeone. Si todo sale bien para los colchoneros y siguen avanzando de ronda, las oportunidades de debutar estarán ahí para el mexicano.

    Por otra parte, cabe destacar que Obed Vargas ya se enfrentó al Barcelona. Fue en el juego de LaLiga en donde el mexicano disputó los 90 minutos, auqnue desafortunadamente el resultado no lo acompañó ya que cayeron por 2-1.

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