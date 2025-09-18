    AS Monaco

    ¡No es broma! Dejan en calzones a jugadores del Mónaco previo a Champions League

    El equipo monegasco vivió un odisea antes de viajar a Bélgica para su juego ante el Brujas.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Insólito! Dejan en calzones a jugadores del Mónaco

    El Mónaco vivió una auténtica odisea antes de su debut en la Champions League ante el Brujas en el Estadio Jan Breydel ese jueves 18 de septiembre.

    Y es que, durante su vuelo rumbo a Bélgica, una falla en el sistema de aire acondicionado convirtió el avión en un horno. El calor era tan insoportable que varios jugadores optaron por quitarse la ropa y quedarse literalmente en calzones.

    PUBLICIDAD

    Jordan Teze, jugador del Mónaco, publicó en sus redes sociales el momento chusco que vivió el plantel monegasco y de inmediato se volvió viral entre los aficionados.

    Y ante este curioso momento la directiva d el club decidió cancelar el viaje por seguridad ya que también el avión presentó un problema en un motor y tendrán que viajar a el mismo jueves a primera hora para llegara tiempo a Bélgica para poder encarar al Brujas en su presentación en Champions League.

    Video ¿Y esto? Cholo Simeone se pelea con la afición en el festejo de Van Dijk

    Más sobre AS Monaco

    1 min
    Benfica vs. Monaco: Goles, resumen, resultado del partido Playoffs Champions League

    Benfica vs. Monaco: Goles, resumen, resultado del partido Playoffs Champions League

    1 min
    Qué necesitan para clasificar a Octavos de Final de Champions League

    Qué necesitan para clasificar a Octavos de Final de Champions League

    1 min
    Monaco vs. Aston Villa: Goles, resultado y resumen del partido Jornada 7 Champions League

    Monaco vs. Aston Villa: Goles, resultado y resumen del partido Jornada 7 Champions League

    1:12
    ¡Gol de Denis! sobre el final del partido el Mónaco lo empata desde el punto penal

    ¡Gol de Denis! sobre el final del partido el Mónaco lo empata desde el punto penal

    1:07
    ¡Gol de Mónaco! Salisu le da esperanza al Mónaco y pone el 2-1 en el marcador

    ¡Gol de Mónaco! Salisu le da esperanza al Mónaco y pone el 2-1 en el marcador

    Relacionados:
    AS MonacoClub BruggeJordan Teze

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD