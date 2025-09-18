¡No es broma! Dejan en calzones a jugadores del Mónaco previo a Champions League
El equipo monegasco vivió un odisea antes de viajar a Bélgica para su juego ante el Brujas.
El Mónaco vivió una auténtica odisea antes de su debut en la Champions League ante el Brujas en el Estadio Jan Breydel ese jueves 18 de septiembre.
Y es que, durante su vuelo rumbo a Bélgica, una falla en el sistema de aire acondicionado convirtió el avión en un horno. El calor era tan insoportable que varios jugadores optaron por quitarse la ropa y quedarse literalmente en calzones.
Jordan Teze, jugador del Mónaco, publicó en sus redes sociales el momento chusco que vivió el plantel monegasco y de inmediato se volvió viral entre los aficionados.
Y ante este curioso momento la directiva d el club decidió cancelar el viaje por seguridad ya que también el avión presentó un problema en un motor y tendrán que viajar a el mismo jueves a primera hora para llegara tiempo a Bélgica para poder encarar al Brujas en su presentación en Champions League.