El Mónaco vivió una auténtica odisea antes de su debut en la Champions League ante el Brujas en el Estadio Jan Breydel ese jueves 18 de septiembre.

Y es que, durante su vuelo rumbo a Bélgica, una falla en el sistema de aire acondicionado convirtió el avión en un horno. El calor era tan insoportable que varios jugadores optaron por quitarse la ropa y quedarse literalmente en calzones.

Jordan Teze, jugador del Mónaco, publicó en sus redes sociales el momento chusco que vivió el plantel monegasco y de inmediato se volvió viral entre los aficionados.

Y ante este curioso momento la directiva d el club decidió cancelar el viaje por seguridad ya que también el avión presentó un problema en un motor y tendrán que viajar a el mismo jueves a primera hora para llegara tiempo a Bélgica para poder encarar al Brujas en su presentación en Champions League.