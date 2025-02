City vs. Real Madrid, duelo estelar en busca de los Octavos de Champions

El reto de Carlo Ancelotti es lograr que su equipo salga vencedor de un duelo estelar, algo que no ha logrado esta campaña en la que no ha ganado ningún enfrentamiento de los considerados importantes.

Al igual que el conjunto blanco, los de Pep Guardiola no la están pasando bien. Clasificado 'in extremis' para las eliminatorias, el City no ve fin al calvario de una temporada en la que también transita sin pena ni gloria en la Premier.