Bayern Múnich Luis Díaz tras anotarle al Real Madrid en Champions: "No lo voy a olvidar nunca" El jugador del Bayern Munich destacó que todo ha sido resultado de su trabajo y ahora se ya se enfoca en el PSG.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Las emotivas palabras de Luis Díaz tras eliminar al Real Madrid

El futbolista colombiano Luis Díaz se convirtió en la figura del Bayern Munich que eliminó al Real Madrid en donde un gol suyo fue determinante para asegurar la clasificación a la siguiente fase de la Champions League y tras el partido, el atacante reconoció que por noches como estas es por lo que ha trabajado arduamente.

"Son noches que uno sueña desde pequeño, siempre soñé con esto, con estos partidos, estas victorias. Brindarle un gol al equipo en esta instancia del juego, e ese minuto, para mí, no lo voy a olvidar nunca jamás. Era lo que venía trabajando hace mucho tiempo, se logró, seguiré trabajando y corrigiendo lo que no se hizo, corregir y mirar hacia adelante", expresó Luis Díaz en palabras a Hugo Ramírez de TUDN.

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Respecto al gran tridente ofensivo que ha formado en el equipo alemán, señaló que la intervención del entrenador ha sido clave, pues les ha dado una idea clara. Además, reconoció que la calidad de sus compañeros hace más fácil todo.

"Son cosas que el entrenador nos pide, tenemos un grupo muy trabajador, trabajamos para el equipo, tenemos una idea clara de juego y se ha visto reflejado durante toda la temporada y es importante, el DT ha hecho un trabajo increíble. Muy feliz de ser parte de ese tridente porque jugar con Havertz se me hace mucho más fácil por la calidad que tiene, cuando agarra la pelota y decidir en ultimas instancias, igual con Michael. Mirar hacia adelante, pies sobre la tierra no se ha ganado nada", explicó.

LUIS DÍAZ YA PIENSA EN EL JUEGO ANTE PSG

Ahora el Bayern Munich se enfrentará al París Saint Germain (PSG) en las semifinales de la Champions League y Luis Díaz ya piensa en ese juego, el cual ve como un partido complicado debido a la calidad de sus jugadores.