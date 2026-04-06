FC Bayern München Kompany: Mbappé y Vinícius son "increíbles", pero se queda con Luis Díaz El técnico del Bayern Múnich se deshizo en elogios para el colombiano previo a enfrentar al Real Madrid.

Video Real Madrid vs. Bayern Múnich: La respuesta viral de Kompany sobre Mbappé, Vinícius y Luis Díaz

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, dijo que Kylian Mbappé y Vinícius Jr. son jugadores “increíbles”, pero evitó decir si prefiere enfrentarlos juntos o de forma separada cuando visite al Real Madrid este martes 7 de abril en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

“Este no me compete a mí. Si vienes a la rueda de prensa en Alemania, tenemos suficientes temas para el Bayern Múnich, así que no necesito resolver los temas del Real Madrid también.

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"Lo único que diré es que ambos son increíbles, el resto depende del Real Madrid”, declaró, con una sonrisa en el rostro, el técnico belga a un día del partido en el Estadio Santiago Bernabéu.

Vincent Kompany se rinde ante Luis Díaz

Posteriormente, el entrenador del Bayern Múnich se deshizo en elogios hacia el extremo colombiano Luis Díaz, quien, en su primera temporada en el club bávaro, registra cifras de locura: 22 goles y 18 asistencias en 39 partidos.

“Creo que Lucho, muchas cosas de las que tiene en su juego, son cosas que realmente quiero en el equipo. Lucho tiene cualidades increíbles, sabe regatear, anotar goles, dar asistencias, incluso defender. Pero lo que me encanta, quizá más, es su mentalidad. Siento que es alguien que no le teme al caos, abraza el caos y lo convierte en algo peligroso para cada rival contra el que juega.

“Dentro de ese caos tiene una cantidad increíble de creatividad. Su energía para el equipo es lo que necesitamos. Nunca pensé que tendría una adaptación complicada, porque lo que queremos son muchas de las cosas que muestra todo el tiempo”, señaló Kompany.

Solo Harry Kane tiene más goles que Luis Díaz en la presente temporada. El delantero inglés registra 48 goles en 40 partidos.

Kane superó una lesión de tobillo y viajó a Madrid con el Bayern Múnich para enfrentar al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.