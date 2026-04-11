LaLiga El Barcelona pone LaLiga en su bolsa tras ganar el Derbi al Espanyol Los de Hansi Flick se ponen a nueve puntos del Real Madrid y tienen el destino en sus manos.

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El Barcelona dio un paso casi definitivo para quedarse con LaLiga en esta temporada, todo después de un marcador inmejorable en el Derbi de Cataluña ante el Espanyol.

Marcador de 4-1 para el conjunto 'Culé' que, de esta manera, casi empieza a cantar el Alirón en esta temporada, aprovechando el empate del Real Madrid en esta misma jornada.

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De hecho, la escuadra blaugrana está ahora a nueve puntos de distancia de los merengues en el liderato, con siete partidos por jugar, incluyendo el duelo directo entre ambas escuadras.

El Barcelona abrió el marcador a los 9' por conducto de Ferrán Torres, quien firmó doblete a los 25' para encaminar el partido para los 'Culés'.