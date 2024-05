Jürgen Klopp recuerda la Final de Champions League en 2022: "Courtois tenía doce manos"

En una entrevista con el diario británico "The Guardian", el técnico alemán, que abandona el Liverpool a final de esta temporada, rememoró sus sentimientos tras perder una segunda final de Champions ante el Real Madrid.

"Después de la última final de Champions que perdimos decidí que no malgastaría la vida sufriendo. En aquel partido disparamos a puerta cada tres minutos, pero tenían un portero con doce manos. Después hablamos sobre el error que cometimos y en el que pudimos haber defendido mejor. Ellos estuvieron mal colocados en 23 ocasiones y no les castigamos. No fue por su defensa, fue por el jodido Courtois", explicó Klopp.