Klopp culpa al coronavirus por eliminación de la Champions

El estratega alemán dijo que, al escuchar las noticias de lo que acontecía con el COVID-19 , tanto él como sus jugadores no lograron la concentración adecuada.

“Hace sólo dos semanas, pero parece que fue hace mucho más tiempo que jugamos contra el Atlético de Madrid . Recuerdo que todos sabíamos sobre la situación con el coronavirus en el mundo, pero todavía estábamos en nuestra burbuja. Y no lo teníamos en la cabeza”, mencionó Klopp para el sitio web del Liverpool .

“Jugamos el partido de Bournemouth el sábado, lo ganamos, luego el domingo, el City perdió, así que la información para nosotros fue dos victorias. Pero luego, el lunes por la mañana, me desperté y escuché sobre la situación en Madrid, que cerrarían las escuelas y universidades desde el miércoles, así que fue realmente extraño prepararse para ese partido, para ser honesto”, agregó respecto al duelo de ida en el Wanda Metropolitano.

Si bien Klopp reconoció que no suele hablar de lo que acontece fuera del entorno futbolístico de su equipo, sí admitió que la situación vivida por la pandemia fue muy complicada.

“Usualmente no lucho con las cosas que me rodean, puedo construir barreras de derecha a izquierda cuando me preparo para un partido, pero en ese momento fue realmente difícil”, concluyó.