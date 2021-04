"Me impresionó, no me sorprendió, obviamente tiene un talento sobresaliente, todo el mundo sabe porqué el Madrid le fichó. ¿Planes especiales para frenarle? Desafortunadamente todos vieron que en el primer gol no lo había, pero en el segundo hace una gran jugada con un gran final, pero sí hay que frenar los balones hacia él, eso está claro. Pero no estoy sorprendido, estoy impresionado"