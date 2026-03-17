    Champions League

    Dónde ver el partido Chelsea vs. PSG de los Octavos de Final en UEFA Champions League: horarios y canales

    Previa y claves del choque del próximo 17 de marzo. Todo listo para conocer al vencedor.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Así puedes ver los juegos de vuelta de Octavos de Final de la Champions League

    Este martes 17 de marzo Chelsea recibe al Paris Saint-Germain en el Stamford Bridge Stadium para el partido de vuelta de los Octavos de Final de UEFA Champions League.

    En el encuentro de ida, disputado en París, PSG logró una victoria contundente por 5-2, lo que coloca al equipo francés en una posición favorable para avanzar a la siguiente ronda.

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    Chelsea, tras esta derrota, se enfrenta a la necesidad de marcar al menos tres goles y mantener su portería a cero para tener opciones de clasificación, lo que añade presión al equipo local en este crucial enfrentamiento.

    Ambos equipos han tenido un rendimiento variado en sus respectivas ligas, pero PSG llega con la moral alta tras su victoria en el partido de ida.

    Chelsea, por su parte, buscará revertir la situación y aprovechar el apoyo de su afición para lograr una remontada histórica. Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este importante partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER CHELSEA VS. PSG DE OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Chelsea recibe al PSG en un duelo donde ambos equipos buscarán asegurar su lugar en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League tras un primer encuentro muy disputado. Con una sólida defensa, los Blues intentarán frenar el ataque del equipo visitante, que ha mostrado gran capacidad goleadora.

    • Cuándo es el Chelsea vs. PSG: el juego es el martes 17 de marzo en Stamford Bridge.
    • A qué hora es el Chelsea vs. PSG: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Chelsea vs. PSG: el partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

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