Barcelona Hansi Flick defiende a Lamine Yamal tras gesto de molestia ante Atlético de Madrid El técnico alemán afirmó que parte de su labor en Barcelona es cuidar a los jóvenes como Lamine Yamal.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Lamine Yamal recibe insultos racistas de la afición del Atlético de Madrid

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló sobre la última situación en la que Lamine Yamal salió molesto del encuentro donde su equipo venció 2-1 al Atlético de Madrid en La Liga de España.

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¿Qué dijo Hansi Flick sobre la reacción de Lamine Yamal?

“Es un jugador fantástico, tiene solo 18 años. Cuando ves los partidos otra vez, ves que hace cosas increíbles. Al final, solo fue eso: es emocional y esto es bueno. Siempre lo voy a apoyar porque es un jugador fantástico. Está en el camino correcto y lo vamos a ayudar a desarrollarse”, destacó en conferencia de prensa.

Flick aseguró que todo ser humano es emocional y que siempre es bueno serlo, por lo que no va a coartar eso del español, pues al final es solo un joven de 18 años.

¿Cómo respalda el Barcelona a su joven estrella?

Agregó que parte de su trabajo al frente del Barcelona no es solo dirigir a los jugadores en el campo y hacer que jueguen bien, sino también cuidar a los chicos como Lamine Yamal.

“Sé que todos lo miran porque es un jugador fantástico, pero también tenemos que ver que solo tiene 18 años. Cada uno de nosotros a veces cometemos errores. Le dije que no hay problema, que siempre lo protegeré y esto es lo que quiero para él. En el campo muestra todo lo bueno que es”, destacó.