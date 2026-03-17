Barcelona Hansi Flick anuncia su retiro en Barcelona: "Será mi último club" El técnico alemán se pronunció a su próxima renovación con el Barça y sorprendió con sus declaraciones.

Video Bombazo: Hansi Flick anuncia que se retirará en el Barcelona

Hansi Flick aseguró que su retiro como entrenador será en el FC Barcelona luego de que fuera preguntado sobre su supuesto acuerdo para renovar con el club hasta el verano del 2028.

El técnico alemán dijo que no era momento para hablar del tema con una eliminatoria en puerta en la UEFA Champions League, pero prometió que el Barça será su “último trabajo”.

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“Yo creo que está muy claro que me gusta trabajar aquí, pero lo más importante de todo, al menos lo que yo siento ahora mismo, es que me gusta ser una persona independiente, tengo una gran familia y también tengo un gran staff aquí, recibo el apoyo de todo el mundo aquí en Barcelona, es fantástico.

“Pero al final esto es futbol y siempre intento dar lo mejor para este club y para mi equipo, estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar su mejor nivel. Ya veremos, yo creo que tenemos tiempo suficiente y no estoy pensando en irme a otro lugar, estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo”, sentenció Hansi Flick, de 61 años.

Las declaraciones del estratega alemán llegan a un día de que el Barcelona dispute la vuelta de los Octavos de Final ante Newcastle United tras empatar la ida por marcador de 1-1.

Hansi Flick llegó al banquillo culé en el verano del 2024 tras haber dirigido al Bayern Múnich, donde ganó un sextete, y después de un paso de dos años en la selección alemana.

En el Barcelona ha dirigido 104 partidos con saldo de 78 victorias, 10 empates y 16 derrotas, y ha levantado cuatro títulos: dos Supercopa de España, una Liga y una Copa del Rey.