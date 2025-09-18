Fan del Liverpool que se encaró con Simeone lo llama “cobarde”

Video Seguidor del Liverpool que se encaró con Simeone lo tilda de “cobarde”

Jonny Poulter, aficionado del Liverpool que protagonizó un incidente con Diego Simeone durante el partido ante el Atlético de Madrid en Anfield, difundió este jueves un vídeo en redes sociales para ofrecer su versión de lo ocurrido.

"Es hora de desahogarme con respecto a lo que pasó anoche (por el miércoles) con Simeone", señaló el hincha, que calificó al técnico argentino como " un poco cobarde".

Poulter negó tajantemente haber realizado comentarios ofensivos de carácter racista o vinculados a la guerra de las Malvinas. " No hubo nada racista dicho por mí o por cualquier otra persona, nunca hubo una mención de la guerra de las Malvinas", aseguró.

También criticó la reacción del entrenador: "El hecho de que le preguntaron y no respondió, y simplemente se levantó y se fue, lo dejó abierto a la especulación para todo el mundo".

El aficionado explicó que tras el partido recibió numerosos mensajes en sus redes sociales, motivo por el cual decidió aclarar su postura. "He tenido mensajes, no sé cuántos, preguntando qué dije. Nunca dije nada, aparte de... (hace el gesto de la peineta) vete a la mierda", relató.