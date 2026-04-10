Champions League En Barcelona anteponen a ganar el título de la UEFA Champions League sobre LaLiga El director técnico del Barcelona aseguró que “el sueño de todo mundo” es ganar el título de la Copa de Europa por sobre incluso LaLiga.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video En Barcelona anteponen a ganar la UEFA Champions League sobre LaLiga

Barcelona disputa este fin de semana el Derbi Catalán frente al Espanyol como parte de la Jornada 31en LaLiga, que comienza a entrar en la recta final de la temporada al igual que la UEFA Champions League, donde también participa el conjunto blaugrana.

FC Barcelona es líder de la liga española con 76 puntos, siete de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid, a falta de ocho partidos por disputar y definir al campeón, donde los blaugranas buscan repetir.

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Fue el director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, quien este viernes en conferencia de prensa antepuso ganar el título de la UEFA Champions League por sobre LaLiga y no por desmérito, sino porque el segundo lo tienen prácticamente amarrado y los esfuerzos parecen centrarse en la Copa de Europa.

“LaLiga es la base y por lo que juegas. Pero el sueño para todo el mundo es la Champions, por esto estamos aquí. En todos los partidos ves que los jugadores están un 5 por ciento por encima del 100 por ciento.

“Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día por la liga, pero al final el objetivo, lo más importante, es la Champions", indicó Hansi Flick este viernes rumbo al Derbi de Barcelona a disputarse este sábado a las 10:30 horas tiempo del Centro de México, 12:30 horas tiempo del Este.

LOS PARTIDOS QUE LE RESTAN AL BARCELONA EN LA TEMPORADA 2025-2026

En la UEFA Champions League, el torneo que antepone FC Barcelona a ganar esta campaña, los de Hansi Flick tienen desventaja de 0-2 frente al Atlético de Madrid tras el partido de ida de los Cuartos de Final en su camino hacia la Final en Budapest.

De lograr la remontada, Barcelona se medirá en las Semifinales al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa en la que los Gunners tienen ventaja de 1-0 tras la ida de Cuartos de Final.

En LaLiga, donde Barcelona lidera, debe afrontar los siguientes partidos: