Champions League Champions League: Hansi Flick explota después de polémica arbitral en el Barcelona vs. Atlético El director técnico alemán se pronunció en tono muy molesto respecto al penal no marcado por mano de Pubill.

Video Ronald Araújo defiende el estilo del Barcelona de Hansi Flick

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, se mostró fúrico después de que su equipo perdiera en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid, sobre todo por la polémica arbitral.

En entrevista con Movistar después del partido, Flick fue muy enfático respecto a la acción en donde, con balón en juego tocado con el pie por el portero Musso, Marc Pubill toca la pelota con la mano para acomodar el esférico otra vez.

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“No sé por qué el VAR no ha entrado. El árbitro es alemán y creo que es increíble. Todos cometemos errores, pero ¿para qué tenemos el VAR? No lo puedo entender. Debería ser penalti, segunda amarilla y roja. Esto es lo que no puede pasar", dijo Flick.

El VAR alertó al central sobre esta acción, aunque no se optó por tomar decisión para sancionar el potencial penal en contra del Atlético de Madrid.

RONALD ARAÚJO DEFIENDE ESTILO DE HANSI FLICK EN EL BARCELONA



El uruguayo Ronald Araújo señaló que, a pesar de la derrota, el Barcelona tiene capacidad de dar la voltereta al marcador en estos Cuartos de Final de la Champions League, esto en entrevista con TUDN después del partido.

"Un poco de tristeza, perdimos 2-0 en nuestra casa y genera impotencia, también iniciamos bien el partido, eso camió un poco el resultado, a pesar de eso, el equipo compitió, el 2T salimos con otra cara, generamos, buscamos el empate, fuimos muy valientes, pero un poco tristes por la derrota, creo en este equipo y si hay un equipo que puede remontar somos nosotros".

Por último, si bien Araújo admitió que hay correcciones sobre la marcha en algunos partidos, el estilo de Hansi Flick de perder potencia en ocasiones en la salida les ha ayudado mucho hasta el momento, por lo que el plantel blaugrana continuará con la confianza para el director técnico alemán.