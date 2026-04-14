UEFA Diego Simeone celebra regreso del Atlético a semifinales de Champions El "Cholo" Simeone celebra el esfuerzo que realizaron sus jugadores y se mostró satisfecho por meterse entre los cuatro mejores de Europa.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Diego Simeone se emociona tras eliminar al Barcelona y llegar a semifinales

¿Qué significa este logro para el Atlético de Madrid?

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Es la primera ocasión desde la campaña 2016-17 que los colchoneros regresan a semifinales, por lo que el argentino no escondió su júbilo en la conferencia de prensa.

“Son catorce años. Estoy viendo que el equipo compite y me emociona mucho. Han cambiado futbolistas, hemos empezado de cero un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro equipos de semifinales. Se siente extraordinariamente bien. Hicimos un esfuerzo tremendo con el 0-2 en contra. Y luego vino nuestro gol, que es un golazo”, destacó el “Cholo”.

¿Qué ajustes hicieron la diferencia ante el Barcelona?

Simeone aseguró que, con los cambios que hizo en el segundo tiempo, se equilibraron más las cosas al reforzar su medio campo y defensa, pero siempre supo que el Barcelona podría hacer daño.

Con esto en mente, aplaudió el carácter de cada uno de sus jugadores por entregarse en los más de 90 minutos de juego.

“El segundo tiempo fue más equilibrado. Nico, Baena y Sørloth nos dieron más estabilidad en la segunda parte. El 0-2 podía suceder porque ellos son muy buenos; cuando cometes errores, no te perdonan. Sabíamos que nos podían hacer goles, que el partido no pasaba por defender, pero el Barcelona es un rival que te obliga a defender”, finalizó.