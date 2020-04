Chicharito asegura: "Soy uno de los mejores jugadores del mundo"

Javier 'Chicharito' Hernández no tiene duda de que es uno de los mejores jugadores del mundo. Para el mexicano, uno de los puntos claves fue haber anotado frente al Atlético de Madrid en Champions League, como jugador del Real Madrid.

A Chicharito poco le importa cuánto duró el momento; lo que él destaca es la calidad que le imprimió tanto a esa anotación, como a su paso por Europa.

"Nunca me alegro por las lesiones, pero para ese partido estaban lastimados (Karim) Benzema y (Gareth) Bale; a mí me toca entrar, porque (Carlo) Ancelotti confía en mí y me dice: "Ahora es tu moemnto". Era como una graduación, porque, sí, soy uno de los mejores jugadores del mundo, aunque haya durado un partido y por eso fue en el Manchester. Yo no iba por cantidad, sino por calidad", consideró en charla con el periodista Sergio Dipp.

Hernández Balcázar filtró la portería frente al cuadro colchonero en los Cuartos de Final de la temporada 2014/2015 de la Champions. Ese tanto lo guarda en la memoria y lo recuerda con lujo de detalle, aunque de igual forma destacó todo el cotejo.

"Más que recordar el gol, fue un gran partido. Había tenido ya dos ocasiones; una que me saca (Jan) Oblak y otra que la cruzo de más.Yo sentía que les íbamos a ganar por piernas, porque se veía; ellos no habían llegado y no daban la sensación de que en alguna contra o algo.

Veo que de repente agarra el balón a Cristiano (Ronaldo) y se la da a James (Rodríguez), él la regresa de pared y en cuanto yo veo y percibo que Cris la retrasa un poco porque no iba a tirar, me freno y uno de los mejores jugadores de la historia, me la da y la empujo".

Su reacción siguiente fue correr a tiro de esquina y tirarse al césped. ¿Lo que pensó?: "Que no puede ser, que cómo se da todo para que yo terminara esa oportunidad".

