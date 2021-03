“Mbemba se entrenó hoy, así que los indicios que tuve fueron positivos, en principio esto está disponible. Pepe y 'Tecatito' Corona son una gran duda . Será hasta cerca de la hora del partido para decidir. Marco Grujic también se lesionó en el pie y veremos su progreso. Ni siquiera puedo decir a estas alturas si van a jugar o no. Mbemba está disponible, los otros dos están realmente en duda", comentó Conceição en rueda de prensa.

"Corona tampoco pudo volver, con el trauma que tuvo (choque con Rodrigo), no pudo ver nada, no pudo levantarse. Están claramente en duda, no sabemos si podrán viajar (a Italia)", fue lo que dijo tras el juego contra Gil Vicente.