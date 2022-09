Ancelotti ‘bajó los brazos’ por Mbappé y dio ilusión con Benzema

Cumple Ancelotti 25 años desde su debut como entrenador en la Liga de Campeones, competición de la que se ha convertido en el técnico más laureado. "No sabía que han pasado 25 años, esta competición me ha dado mucha ilusión, felicidad, a veces tristeza pero al final mucha felicidad como jugador y entrenador. Con mis equipos he tenido mucho éxito".