Ancelotti abre debate en la portería de cara a la Final de la Champions

"Lo estamos evaluando. Lunin uno de estos partidos puede jugar también, darle la oportunidad a Kepa de jugar un poco, pero no es tan sencillo porque no hay muchos partidos. Pienso exactamente como vosotros (prensa), Lunin ha hecho una temporada fantástica y Courtois es el mejor portero del mundo cuando está a su nivel ", añadió.

De otro lado, el italiano puso muy en duda la presencia de Aurélein Tchaouméni en Wembley: "No tiene muchas opciones pero no está descartado para la final. Ahora tiene una semana importante. El pie no le duele mucho, es distinto del último problema que tuvo. No está descartado que pueda regresar para la final"., manifestó Ancelotti sobre el francés.