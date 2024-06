Faitelson: "El Madrid no se comporta como el mejor club del mundo"

"Lo único que no me cuadra, para mí el que gana la Champions es el mejor club del mundo, el Madrid por momentos en la cancha no se comporta como el mejor club del mundo, en el primer tiempo era para que el Borussia tuviera una ventaja de dos goles. Me recuerda a una analogía de Muhammad Ali, decía ‘lo más importante de mí es que cuando yo estoy mal arriba del ring, ustedes no se van a dar cuenta’. A lo que voy es que el Madrid esconde bien esa crisis, ese sufrimiento y aún jugando mal compite, y así ha sido una y otra vez".