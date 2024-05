Brandt: "No hay nada más grande en la Champions League que el Real Madrid"

Julian Brandt , mediocampista del Borussia Dortmund , afirmó que "no hay nada más grande en la Champions League que el Real Madrid " y que si no creyeran que pueden ganar la Final del sábado en Wembley se habrían quedado en Alemania.

Los alemanes no parten como favoritos ante el Real Madrid en la Final de la Champions League de Londres, pero Brandt no cree en los pronósticos.

"Esto es la Champions. Hemos demostrado lo que somos ante muchos equipos y este es el rival definitivo. No hay nada más grande en la Champions. Nosotros y el resto de compañeros, si no creyéramos nos habríamos quedado en Dortmund. Por supuesto que creemos en nuestras posibilidades y lo vamos a demostrar mañana", dijo Brandt este viernes en rueda de prensa.

El Dortmund se presenta en Londres con su último partido jugado hace dos semanas, una inactividad que Brandt cree que no pasará factura a su equipo.

"El último partido fue hace dos semanas, pero no diría que es un problema grave. Siempre hablamos del ritmo, si es mejor o no, en este caos podría ser incluso peor. Para mí no hay diferencia. Hemos entrenado bien y hemos tenido algún descanso. Estamos preparados".