Borussia Dortmund Borussia Dortmund vs. Atalanta EN VIVO: partido de UEFA Champions League, ida de Playoffs La jerarquía del club alemán se mide ante el crecimiento del conjunto italiano en competiciones de la UEFA, ahora los Playoffs.

Video Así puedes ver la ida de Playoffs en la UEFA Champions League

La UEFA Champions League comenzó este martes con los partidos de ida de la UEFA Champions League 2025-2026 y entre ellos aparece un frente que no se daba desde hace casi 10 años, cuando se midieron en la UEFA Europa League de la campaña 2017-2018, el Borussia Dortund vs. Atalanta.

El partido se juega en el Signal Iduna Park y al que el conjunto alemán llega con racha de tres victorias consecutivas en la Bundesliga y que tratará de alargar ahora la Copa de Europa. En el torneo de la UEFA el escenario es adverso, tres juegos al hilo sin ganar, los últimos dos con derrotas.

En tanto, Atalanta también llega con tres victorias seguidas entre la Serie A de Italia y la Coppa de Italia, pero en la UEFA Champions League cerró la Fase de Liga con dos derrotas al hilo.

BORUSSIA DORTMUND VS. ATALANTA EN LA IDA DE PLAYOFFS DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El partido es por la lucha por uno de los últimos ocho boletos disponibles para los Octavos de Final, luego de que ninguno de estos dos equipos quedara entre los primeros ocho lugares que daba el acceso directo.

Borussia Dortmund acabó la Fase de Liga en el sitio 17 de la UEFA Champions League con 11 puntos y sólo tres victorias, en tanto Atlanta lo hace como décimoquinto con 13 unidades y cuatro triunfos a cambio de un empate y tres derrotas.