    Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund vs. Atalanta EN VIVO: partido de UEFA Champions League, ida de Playoffs

    La jerarquía del club alemán se mide ante el crecimiento del conjunto italiano en competiciones de la UEFA, ahora los Playoffs.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver la ida de Playoffs en la UEFA Champions League

    La UEFA Champions League comenzó este martes con los partidos de ida de la UEFA Champions League 2025-2026 y entre ellos aparece un frente que no se daba desde hace casi 10 años, cuando se midieron en la UEFA Europa League de la campaña 2017-2018, el Borussia Dortund vs. Atalanta.

    El partido se juega en el Signal Iduna Park y al que el conjunto alemán llega con racha de tres victorias consecutivas en la Bundesliga y que tratará de alargar ahora la Copa de Europa. En el torneo de la UEFA el escenario es adverso, tres juegos al hilo sin ganar, los últimos dos con derrotas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    ¡Gol del Galatasaray! El colombiano Sánchez le regresa la ventaja a los turcos
    1:17

    ¡Gol del Galatasaray! El colombiano Sánchez le regresa la ventaja a los turcos

    UEFA Champions League
    ¡Increíble gol del Galatasaray! Noa Lang aprovecha y pone el empate
    1:15

    ¡Increíble gol del Galatasaray! Noa Lang aprovecha y pone el empate

    UEFA Champions League
    ¡Nos ponemos de pie ante tremanda atajada de Di Gregorio!
    1:16

    ¡Nos ponemos de pie ante tremanda atajada de Di Gregorio!

    UEFA Champions League
    ¡Golazo de la Juve! Doblete de Koopmeiners para firmar la voltereta
    1:15

    ¡Golazo de la Juve! Doblete de Koopmeiners para firmar la voltereta

    UEFA Champions League
    ¡Gol de la Juventus! Koopmeiners empata el partido en menos de 1 minuto
    1:17

    ¡Gol de la Juventus! Koopmeiners empata el partido en menos de 1 minuto

    UEFA Champions League
    ¡Increíble gol del Galatasaray! Gabriel Sara dispara y pone el 1-0
    1:16

    ¡Increíble gol del Galatasaray! Gabriel Sara dispara y pone el 1-0

    UEFA Champions League
    ¡Primer aviso turco! Yunus se dispara de larga distancia pero va por un lado
    1:16

    ¡Primer aviso turco! Yunus se dispara de larga distancia pero va por un lado

    UEFA Champions League
    ¡Inicia el partido! Galatasaray vs Juventus Playoffs Champions League
    0:30

    ¡Inicia el partido! Galatasaray vs Juventus Playoffs Champions League

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver Benfica vs. Real Madrid en los Playoffs Ida de la UEFA Champions League
    2 mins

    Horario y dónde ver Benfica vs. Real Madrid en los Playoffs Ida de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver el partido Galatasaray vs. Juventus de la UEFA Champions League
    2 mins

    Horario y dónde ver el partido Galatasaray vs. Juventus de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League

    En tanto, Atalanta también llega con tres victorias seguidas entre la Serie A de Italia y la Coppa de Italia, pero en la UEFA Champions League cerró la Fase de Liga con dos derrotas al hilo.

    BORUSSIA DORTMUND VS. ATALANTA EN LA IDA DE PLAYOFFS DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    El partido es por la lucha por uno de los últimos ocho boletos disponibles para los Octavos de Final, luego de que ninguno de estos dos equipos quedara entre los primeros ocho lugares que daba el acceso directo.

    Borussia Dortmund acabó la Fase de Liga en el sitio 17 de la UEFA Champions League con 11 puntos y sólo tres victorias, en tanto Atlanta lo hace como décimoquinto con 13 unidades y cuatro triunfos a cambio de un empate y tres derrotas.

    La cartelera de los juegos de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League comenzó con la sorprendente victoria del Galatasaray sobre Juventus.

    Relacionados:
    Borussia DortmundAtalanta