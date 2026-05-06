Paris Saint-Germain Bayern Múnich vs. PSG: Horario y dónde ver el partido de Semifnales de Champions League Tras la lluvia de goles en París, bávaros y parisinos esperan regalar otra Noche Mágica.

Video Bayern Múnich vs PSG: Así puedes ver la Semifinal de la Champions League

El partido de Bayern Múnich vs. PSG de Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 definirá la Final del torneo a jugarse el 30 de mayo en Hungría.

El juego de Ida fue una locura en el Parque de los Príncipes con un 5-4 a favor de los parisinos, por lo que se espera que se puede repetir una dosis de goles en este encuentro en Allianz Arena.

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PSG busca jugar su tercera Final de su historia, perdió una en 2020 ante Bayern Múnich y ganó la última ante Inter de Milán, por lo que aspira todavía al bicampeonato de la Liga de Campeones.

El Bayern Múnich ha llegado a 11 finales de la Copa de Europa/ Champions League, con saldo de 6 títulos (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), mientras que cayó en 5 ocasiones (1982, 1987, 1999, 2010, 2012)

BAYERN MÚNICH VS. PSG: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMIFINAL DE CHAMPIONS LEAGUE



De cara este partido de Bayern Múnich vs. PSG, vale la pena repasar que después del 5-4 a favor de los franceses que es lo que necesita cada uno para avanzar a la Final en Hungría.

El PSG debe ganar o empatar para pasar, mientras que el Bayern Múnich debe conseguir el triunfo por dos goles para situarse en Budapest. En caso de empate en el global se jugarán tiempos extra y posibles penales.