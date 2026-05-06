    Paris Saint-Germain

    Bayern Múnich vs. PSG: Horario y dónde ver el partido de Semifnales de Champions League

    Tras la lluvia de goles en París, bávaros y parisinos esperan regalar otra Noche Mágica.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Bayern Múnich vs PSG: Así puedes ver la Semifinal de la Champions League

    El partido de Bayern Múnich vs. PSG de Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 definirá la Final del torneo a jugarse el 30 de mayo en Hungría.

    El juego de Ida fue una locura en el Parque de los Príncipes con un 5-4 a favor de los parisinos, por lo que se espera que se puede repetir una dosis de goles en este encuentro en Allianz Arena.

    PUBLICIDAD

    PSG busca jugar su tercera Final de su historia, perdió una en 2020 ante Bayern Múnich y ganó la última ante Inter de Milán, por lo que aspira todavía al bicampeonato de la Liga de Campeones.

    El Bayern Múnich ha llegado a 11 finales de la Copa de Europa/ Champions League, con saldo de 6 títulos (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), mientras que cayó en 5 ocasiones (1982, 1987, 1999, 2010, 2012)

    BAYERN MÚNICH VS. PSG: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMIFINAL DE CHAMPIONS LEAGUE


    De cara este partido de Bayern Múnich vs. PSG, vale la pena repasar que después del 5-4 a favor de los franceses que es lo que necesita cada uno para avanzar a la Final en Hungría.

    El PSG debe ganar o empatar para pasar, mientras que el Bayern Múnich debe conseguir el triunfo por dos goles para situarse en Budapest. En caso de empate en el global se jugarán tiempos extra y posibles penales.

    • Cuando es el partido de Bayern Múnich vs. PSG: Miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.
    • Horario del partido de Bayern Múnich vs. PSG: El Atlético de Madrid vs. Arsenal arrancará a las 1:00pm del Centro de México, 3:00pm del ET, 2:00pm del CT y 12:00pm del PT en los Estados Unidos.
    • Dónde ver el partido de Bayern Múnich vs. PSG: El partido lo podrás seguir en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX.
    Relacionados:
    Paris Saint-GermainBayern MúnichChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX