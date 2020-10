Barcelona vs Ferencvaros en vivo | horario, cuándo y cómo ver la UEFA Champions League

Los equipos del Barcelona vs Ferencvaros se verán las caras este martes en el inicio de la fase de grupos de la UEFA Champions League cuando se enfrenten hoy martes 20 de octubre en Camp Nou con transmisión en vivo de TV de UniMás y TUDN . El conjunto de Leo Messi hará su estreno en la Liga de Campeones de Europa en un partido con muchas expectativas, luego del mal inicio de campaña de los catalanes en La Liga española.

¿ Cómo ver online y en vivo Barcelona vs Ferencvaros? Fecha: Martes 20 de octubre de 2020. Horario: 15:00 horas del este Lugar: Estadio Camp Nou Transmisión de TV en vivo: UniMás y TUDN Transmisión live streaming: TUDN.com

Barcelona, al parecer, no la está pasando bien dentro del campo, adaptarse a un nuevo proceso y al nuevo entrenador podría pasarle factura a un equipo que, a pesar de que se conoce, no consigue la fórmula para celebrar entre goles y buen futbol, además, Leonel Messi parece extrañar a su socio Luis Suárez, mientras el francés Antoine Griezman n aún no consigue cómo sentirse cómodo en la cancha.