Ancelotti advierte que quien no quiera lesionarse “que se quede en el sofá”

"Las lesiones son parte del fútbol. ‘Si no quieres lesionarte quédate en el sofá’, es una frase que le digo a los míos. Puede ser en un entrenamiento, un leve contacto... es algo que puede pasar y no se puede hacer nada. Todos quieren entrenar, nadie me ha dicho 'no quiero entrenar porque tengo miedo'. Le diría 'quédate en casa, hay muchas películas y series buenas...", dijo Ancelotti este lunes en la rueda de prensa desde Alemania.