UEFA abre una esperanza sobre regreso de público a los estadios

Aleksander Ceferin , presidente de la UEFA , dijo que hasta mediados de julio no se tomará una decisión sobre la asistencia de público en los partidos de la UEFA Champions League y de la Europa League , y que "la seguridad y la salud es lo primero" para pronunciarse al respecto.

"Ahora creemos que no podemos tener público, pero las cosas están cambiando muy rápidamente. No hemos decidido todavía, analizaremos la situación a principios de julio y a mediados de julio decidiremos seguro. No sería competente decidir por adelantado en estos momentos", afirmó.