Video ¡Doblete de Saimon Bouabré! Impacta con potencia para batir al arquero noruego

La Selección de Francia derrotó a Noruega en Cuartos de Final del Mundial Sub-20 para avanzar a las Semifinales donde enfrentará a Marruecos.

En apenas 19 minutos, los franceses lograron vulnerar la portería de los noruegos gracias a la calidad del central Noham Kamara, quien filtró un balón exquisito entre tres defensas para Saïmon Bouabré.

PUBLICIDAD

El delantero controló dentro del área grande en dos tiempos y definió pegado al poste pese a la gran salida del arquero Fauskanger para anotar el 0-1 de la tarde.

Los galos continuaron dominando en todo el primer tiempo gracias a su posesión y buen trato de balón. Poco antes del descanso, Francia asestó el segundo golpe con una increíble jugada de conjunto.

Todo comenzó por la banda izquierda con el desborde y centro de Anthony Bermont, quien encontró en el área grande la frente de Leborgne para que este a su vez sirviera el balón a su costado con un toque sutil de cabeza para el disparo de primera intención y el doblete de Bouabré.

Para la segunda parte, Noruega parecía meterse al partido con una posibe falta en el área. El cuerpo técnico noruego usó la tarjeta verde para desafiar la jugada, pero no consiguió la pena máxima a favor luego de que no hubo un contacto ilegal.

Una vez más, Noruega pisó el acelerador y al minuto 62 descontaba con un latigazo que tomó por sorpresa a la central francesa. Sin embargo, el gol no contó por un claro fuera de juego.

A menos de 10 minutos del final, Noruega finalmente encontró el descuento que añadió dramatismo en la recta final. Sin embargo, el empate nunca llegó para los nórdicos.

Con la victoria, Francia se sumó a Colombia, Argentina y Marruecos como los semifinalistas del Mundial Sub-20 que se jugarán el miércoles 15 de octubre con miras a la gran final el domingo 19.