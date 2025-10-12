    Francia

    Resumen Noruega vs. Francia: Goles, highlights y resultado partido Mundial Sub-20

    Lo franceses enfrentarán a Marruecos en Semifinales, donde Argentina y Colombia ya están instaladas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Doblete de Saimon Bouabré! Impacta con potencia para batir al arquero noruego

    La Selección de Francia derrotó a Noruega en Cuartos de Final del Mundial Sub-20 para avanzar a las Semifinales donde enfrentará a Marruecos.

    En apenas 19 minutos, los franceses lograron vulnerar la portería de los noruegos gracias a la calidad del central Noham Kamara, quien filtró un balón exquisito entre tres defensas para Saïmon Bouabré.

    PUBLICIDAD

    El delantero controló dentro del área grande en dos tiempos y definió pegado al poste pese a la gran salida del arquero Fauskanger para anotar el 0-1 de la tarde.

    Los galos continuaron dominando en todo el primer tiempo gracias a su posesión y buen trato de balón. Poco antes del descanso, Francia asestó el segundo golpe con una increíble jugada de conjunto.

    Todo comenzó por la banda izquierda con el desborde y centro de Anthony Bermont, quien encontró en el área grande la frente de Leborgne para que este a su vez sirviera el balón a su costado con un toque sutil de cabeza para el disparo de primera intención y el doblete de Bouabré.

    Para la segunda parte, Noruega parecía meterse al partido con una posibe falta en el área. El cuerpo técnico noruego usó la tarjeta verde para desafiar la jugada, pero no consiguió la pena máxima a favor luego de que no hubo un contacto ilegal.

    Una vez más, Noruega pisó el acelerador y al minuto 62 descontaba con un latigazo que tomó por sorpresa a la central francesa. Sin embargo, el gol no contó por un claro fuera de juego.

    A menos de 10 minutos del final, Noruega finalmente encontró el descuento que añadió dramatismo en la recta final. Sin embargo, el empate nunca llegó para los nórdicos.

    Con la victoria, Francia se sumó a Colombia, Argentina y Marruecos como los semifinalistas del Mundial Sub-20 que se jugarán el miércoles 15 de octubre con miras a la gran final el domingo 19.

    Video Consolidar jugadores, el gran reto del Tri en el Mundial Sub-20

    Más sobre Francia

    1 min
    Francia vence a Japón de último minuto y se mete a Cuartos de Final

    Francia vence a Japón de último minuto y se mete a Cuartos de Final

    12:26
    Resumen | Francia avanza a Cuartos de Final de la ‘mano’ de Umeki

    Resumen | Francia avanza a Cuartos de Final de la ‘mano’ de Umeki

    1:54
    ¡Gool de Francia que liquida a Japón, en tiempo extra! Michel, de penal

    ¡Gool de Francia que liquida a Japón, en tiempo extra! Michel, de penal

    1 min
    Resumen Francia vs. Sudáfrica: Goles, resultado y highlights Mundial Sub-20

    Resumen Francia vs. Sudáfrica: Goles, resultado y highlights Mundial Sub-20

    2:06
    ¡Gol de Sudáfrica! El VAR y un penal le empatan a Francia

    ¡Gol de Sudáfrica! El VAR y un penal le empatan a Francia

    Relacionados:
    FranciaNoruegaMundial Sub-20

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD