Video La clave del Tri para el duelo ante Chile en el Mundial Sub-20

Eduardo Arce, técnico de la Selección Mexicana Sub-20, señaló lo importante que será la mentalidad de los jugadores cuando enfrenten a Chile, anfitrión del Mundial, en los Octavos de Final del torneo juvenil.

Previo al duelo el técnico indicó que el combinado chileno tendrá un plus por ser los locales, pero que México trabajaran de la misma forma y que tendrán mucha paciencia a lo que se presente.

PUBLICIDAD

“Muy parecido a lo que hemos venido trabajando, no creo que cambiemos mucho, sino más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno local, a este manejo de momentos por el ímpetu de ellos de ser los locales que hay que controlar”

“Sabemos que en las fases finales hay que tener mucha paciencia, s i bien ellos son los locales y creo que tendrán ese plus de ir a buscarnos, no creo que les juegue tanto en contra… tienen bastante claras las ideas”, apuntó Eduardo Arce.

Será este martes 7 de octubre cuando la Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Chile por los Octavos de Final del Mundial de la categoría donde en caso de avanzar enfrentarían al ganador de la llave entre Argentina e Italia.