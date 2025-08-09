Video Ten Hag afirma que CR7 “nunca fue un problema” en Manchester United

Erik Ten Hag, exentrenador del Manchester United, aseguró que Cristiano Ronaldo “nunca fue un problema” en el club, dejando entrever que los inconvenientes iban más allá del astro portugués, quien salió en malos términos del conjunto inglés durante su gestión.

Cristiano abandonó Old Trafford en 2023 para unirse al Al Nassr de Arabia Saudita, tras perder la confianza del técnico neerlandés, quien ahora manifestó que el eluso nunca fue un problema en los Diablos Rojos.

“ Para mí, no es un problema; él nunca lo fue. Creo que lo que pasó, está en el pasado. Después de eso, ganamos dos trofeos con el Manchester United. Le deseo todo lo mejor para el futuro y mucha suerte”, señaló Ten Hag.

El entrenador conquistó la FA Cup y la Carabao Cup antes de ser destituido a mitad de la campaña 2024/25. Luego de un periodo de descanso, tomó las riendas del Bayer Leverkusen, desde donde hizo estas declaraciones este sábado tras caer 0-2 ante el Chelsea en un amistoso.

Dos años después de su salida, Cristiano criticó la mentalidad de Ten Hag, afirmando que un técnico del United "no puede declarar que el equipo no está en condiciones de luchar por la Premier League o la Champions".

El portugués se prepara para la nueva temporada tras firmar un hat-trick contra Rio Ave y enfrentará el martes al Al-Ittihad en la Semifinal de la Supercopa saudí.