Son Heung-Min recuerda que México le ha hecho daño a Corea del Sur

“Estoy feliz de ver a mis compañeros de equipo de regreso después de un año, pero no vengo a la selección nacional para sentirme emocionado por salir con amigos. Quiero mostrar una buena actuación para nuestros aficionados en casa ”, comentó.

“Llegar a la selección nacional es siempre un honor. He hablado con el entrenador Bento por teléfono de vez en cuando. Tenemos algunos jugadores jóvenes nuevos. He jugado con un grupo de edad más joven en los Juegos Asiáticos. También espero trabajar con este grupo ".